Dief probeert voor meer dan 1000 euro te stelen, rekent alleen toetje af

Dat de dagelijkse boodschappen voor veel mensen duurder zijn worden, is geen geheim. De prijzen van onder meer cervelaat, brood en shampoo zijn de afgelopen tijd gestegen. Daarom kun je maar beter inslaan als er een goede aanbieding is. Maar dan moet je de inhoud van je winkelwagentje wél afrekenen.

Een Albert Heijn in Maarssen heeft zondagmiddag te maken gehad met een winkeldief die voor maar liefst 1193,51 euro aan boodschappen had gehaald, maar alleen een vanillevla toetje van 0,35 cent afrekende. Dat laat de politie zondag weten op Facebook.

Mislukte poging

Met zijn volle winkelwagentje stond de dief bij de zelfscankassa van de Albert Heijn. Nadat hij de paar eurocent had afgetikt, wilde hij er vandoor gaan. Helaas voor de dief had dat weinig succes, want het winkelpersoneel had hem al snel door.

De dief werd overhandigd aan de politie en de producten gingen terug de schappen in. Het is niet bekend of hij zijn afgerekende vanillevla toetje wél mocht houden.