Fors minder winkeldiefstallen bij Jumbo na extra maatregelen

Goed nieuws voor supermarktketen Jumbo. In de eerste helft van dit jaar werd een derde minder gestolen dan vorig jaar. Daarmee lijken de extra maatregelen die Jumbo heeft genomen om winkeldiefstal tegen te gaan te werken, maakt de keten donderdag bekend. In heel 2023 werd nog voor 100 miljoen euro buitgemaakt.

De extra maatregelen zijn onder meer het vaker controleren bij zelfscankassa's en meer beveiligingscamera's in de winkels. Ook heeft Jumbo in een aantal winkels extra medewerkers of beveiligers ingezet.

Daarnaast wordt in de winkels duidelijker gecommuniceerd dat klanten hun boodschappen moeten afrekenen en dat er scherper op diefstal wordt gecontroleerd.

Gratis producten

Volgens topman Ton van Veen is de aandacht die is besteedt aan extra maatregelen de reden dat de diefstallen zijn verminderd. "Mensen denken nu wel een keer extra na voordat ze iets stelen", aldus Van Veen in een toelichting op de halfjaarcijfers van het bedrijf.

"Waar heel enthousiast op wordt gereageerd" is dat als klanten een extra steekproef krijgen, ze aan een 'winwiel' mogen draaien. Het wiel dient als "beloning voor het oponthoud", waarmee kunnen ze een gratis product kunnen winnen. "Op die manier proberen we het ook een beetje luchtig en leuk te houden", aldus Van Veen.

Hart van Nederland/ANP