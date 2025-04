Nederlander (18) verdacht van opblazen kledingwinkel in Keulen

Een 18-jarige Nederlander wordt ervan verdacht een kledingwinkel in het centrum van Keulen te hebben opgeblazen. De explosie vond plaats in september vorig jaar en veroorzaakte flinke schade én een brand. Dat meldt de politie in de Duitse stad vrijdag. Bij een huiszoeking eerder deze week zijn er kledingstukken gevonden die de verdachte mogelijk heeft gedragen tijdens de explosie.

Volgens de politie probeerde een voorbijganger de vlammen na de knal te blussen. Daarbij raakte deze persoon gewond. De autoriteiten vermoeden dat het gaat om een gerichte actie in het kader van een afpersingszaak. Opmerkelijk genoeg zou die afpersing niet gericht zijn tegen de eigenaar van de winkel, maar op mensen uit diens omgeving.

De jonge verdachte zit op dit moment al vast in Nederland voor een andere zaak. De Duitse politie kon hem dus nog niet verhoren, maar liet wel weten dat het onderzoek in volle gang is.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Huiszoeking

Bij een huiszoeking in Nederland, die donderdag plaatsvond, zijn kleren gevonden die vermoedelijk door de dader zijn gedragen tijdens de explosie. Die kleding speelt nu een belangrijke rol in het onderzoek, zegt de Duitse politie.

Wat de exacte aanleiding was voor de vermoedelijke afpersingsactie is nog niet duidelijk. De Duitse recherche richt zich nu vooral op de connecties tussen de verdachte en de omgeving van het slachtoffer.

ANP