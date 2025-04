Eén op tien Nederlanders als kind al slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag

Bijna één op de tien Nederlanders is als kind slachtoffer geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuw onderzoek. De grens werd daarbij overschreden nog vóór het twaalfde levensjaar.

Het gaat om een schatting van 9,4 procent van de bevolking. Zij maakten als jong kind seksueel geweld mee of werden geconfronteerd met seksuele intimidatie, zowel online als in het echte leven.

Mandy werd vroeger misbruikt door haar eigen opa. In 2022 organiseerde ze een demonstratie tegen seksueel geweld in Amsterdam: "We zijn met zoveel, met deze demonstratie wil ik laten zien dat je niet alleen bent." In de bovenstaande video vertelt ze haar verhaal en waarom deze betoging nodig is.

Vrouw veel vaker slachtoffer dan mannen

Vooral meisjes en jonge vrouwen zijn vaker slachtoffer. Volgens het CBS zegt ongeveer 14 procent van de vrouwen dat zij voor hun twaalfde te maken hebben gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat komt neer op één slachtoffer op elke zeven vrouwen.

Onder mannen zijn de cijfers lager, maar nog steeds zorgwekkend. Ruim 4,5 procent van de jongens geeft aan op jonge leeftijd slachtoffer te zijn geweest. In een groep van 22 mannen is gemiddeld één persoon als kind seksueel belaagd.

Verschil per leeftijdsgroep

De cijfers geven volgens het CBS een pijnlijk beeld van hoeveel kinderen in Nederland op jonge leeftijd al te maken krijgen met ernstig misbruik of seksuele intimidatie. Het onderzoek werd gedaan over cijfers uit 2024 onder volwassenen in verschillende leeftijdscategorieën.

Zo komt uit het onderzoek naar voren dat in de leeftijd van 16 tot 18 jaar 5,6 procent van alle mensen zegt slachtoffer te zijn van grensoverschrijdend gedrag. In de daaropvolgende leeftijdscategorieën tot 65 jaar is steeds een stijging te zien. In de leeftijd van 18 tot 24 zegt 8,7 procent slachtoffer te zijn, in de leeftijd tussen 24 en 45 jaar is het 9,9 procent en in de categorie 45 tot 65 jaar is het gestegen naar 10, procent.

Opmerkelijk genoeg daalt het aantal slachtoffers in de categorie 65+. In die leeftijdsgroep zegt 7,6 procent het slachtoffer te zijn geweest van grensoverschrijdend of seksueel gedrag. Een verklaring voor die daling wordt niet gegeven door het CBS.