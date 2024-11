In 2024 kregen 1,7 miljoen mensen te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag

Vrouwen krijgen meer dan 2 keer zo vaak te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag als mannen, blijkt uit nieuwe cijfers van de Prevalentiemonitor Huiselijk Geweld en Seksueel Grensoverschrijdend gedrag, een enquête van statistiekbureau CBS en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC). Aan de enquête deden ruim 25.000 mensen van 16 jaar of ouder mee.

Grensoverschrijdend gedrag moet je al op school bespreken met kinderen, is te zien in bovenstaande video.

In totaal kregen in 2024 ruim 1,7 miljoen mensen van 16 jaar of ouder (11 procent) te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat is ongeveer evenveel als in 2020, toen 12 procent aangaf hier slachtoffer van te zijn geweest. In 2022 lag het percentage nog net iets hoger, met 13 procent.

Vrouwen en non-binaire personen vaakst slachtoffer van seksuele intimidatie

Van de vrouwelijke respondenten gaf 16 procent aan slachtoffer te zijn geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag, tegenover 7 procent van de mannelijke respondenten. Vooral vrouwen die zich aangetrokken voelen tot meer dan één gender, krijgen vaak te maken met seksuele intimidatie, namelijk 34 procent. Van degenen die zich als non-binair of genderqueer identificeren zegt 31 procent met dit gedrag te maken te hebben gehad.

Offline seksuele intimidatie

De vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag die volgens de enquête het vaakst voorkomt, is offline seksuele intimidatie. Van de respondenten heeft 8 procent daar naar eigen zeggen het afgelopen jaar mee te maken gekregen. 5 procent zei slachtoffer te zijn van online seksuele intimidatie en 4 procent van fysiek seksueel geweld. 9 procent gaf aan in de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek slachtoffer te zijn geweest van huiselijk geweld, wat neerkomt op 1,3 miljoen mensen. Dat aantal is vergelijkbaar met eerdere jaren.

ANP