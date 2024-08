'Acht meldingen over grensoverschrijdend gedrag prinses Laurentien'

Er zijn meerdere meldingen binnengekomen over grensoverschrijdend gedrag door prinses Laurentien. Dat schijft het AD. Bij het ministerie van Financiën zijn naar verluidt acht meldingen binnengekomen. De "emoties zouden weleens zijn opgelopen" zegt men over haar optreden.

Insiders met wie krant sprak, noemen het overduidelijk 'grensoverschrijdend gedrag'. Die term wil het ministerie, dat om een reactie is gevraagd, niet in de mond nemen. Wel geven ze toe dat er problemen zijn geweest. De incidenten hebben zich afgelopen jaar voorgedaan tijdens de afwikkeling van de toeslagenaffaire.

Laurentien helpt getroffen ouders en kinderen met haar Stichting (Gelijk)waardig Herstel (SGH). Daarbij werkte ze nauw samen met het ministerie, dat verantwoordelijk is voor het oplossen van de problemen van slachtoffers. (Zie de video hierboven.)

Zorgvuldigheid

Tegenover persbureau ANP zegt het ministerie dat "een aantal van onze collega's" een mondelinge melding heeft gedaan van opgelopen emoties. De woordvoerder wil echter niet zeggen of er sprake is van grensoverschrijdend gedrag. "We houden het bij deze tekst." De woordvoerder laat ook in het midden of de meldingen gingen over prinses Laurentien, zoals de krant meldt, of over andere medewerkers van haar stichting.

"De mondelinge meldingen zijn vertrouwelijk gedaan en zijn zorgvuldig behandeld", staat in de reactie van Financiën. "Wij vinden dat onze medewerkers erop moeten kunnen rekenen dat dit zo blijft en we doen daarom hierover ook verder geen uitspraken."

'Lasterlijk'

Ook SGH reageert op de beschuldigingen. Die noemen het "lasterlijke beschuldigingen" en daarmee zetten de anonieme ambtenaren Laurentien "in een kwaad daglicht". Wel erkent de stichting dat "emoties" kwamen kijken bij de "intensieve samenwerking" over de herstelmethode van de prinses. "De stichting betreurt dat betrokkenen van beide organisaties het proces op momenten als emotioneel als zwaar hebben ervaren."

