'Mannen steeds banger voor valse beschuldiging seksueel wangedrag'

Steeds meer mannen zijn bang om onterecht beschuldigd te worden van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat blijkt uit de nieuwste Publieksmonitor, die maandag is verschenen.

Regeringscommissaris Mariëtte Hamer, die is aangesteld na het schandaal rond The Voice, ziet dat de bereidheid om over grensoverschrijdend gedrag te praten toeneemt, vertelt ze in het AD. Toch merkt ze ook dat veel mensen het lastig vinden om hun eigen gedrag onder de loep te nemen. "Veel mannen zeggen: 'Ik ga niet meer alleen met een vrouw in de lift.' Als ik dan vraag: ‘Waar ben je bang voor?’ antwoorden ze dat ze niet bang zijn dat die vrouw hen gaat bespringen, maar wel dat ze valselijk worden beschuldigd", zegt ze tegen de krant.

1,7 miljoen mensen

Uit de cijfers blijkt dat in 2024 zo’n 1,7 miljoen mensen van 16 jaar en ouder te maken kregen met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat varieert van seksuele opmerkingen tot ongewenste aanrakingen of seks tegen de wil. Het gebeurt overal: thuis, online, op straat en op het werk.

Opvallend is dat meer dan de helft van de Nederlanders niet stilstaat bij hun eigen gedrag. Slechts één op de tien mensen zegt zelf ooit grensoverschrijdend te zijn geweest. Dat staat haaks op het feit dat zes op de tien vrouwen en twee op de tien mannen wél slachtoffer zeggen te zijn geweest.

Volgens Hamer hoeft niemand zich in te houden met flirten of een compliment, zolang het voor beide kanten goed voelt. "Het gaat erom dat je bedenkt of wat je zegt en doet ook leuk is voor de ander."

Overheidscampagne

Om seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer terug te dringen, is afgelopen woensdag ook een nieuwe overheidscampagne gestart: 'Met elkaar trekken we de grens'. De campagne roept organisaties op om binnen hun teams het gesprek aan te gaan over (on)gewenste omgangsvormen. Dat moet het makkelijker maken om grenzen aan te geven en in te grijpen bij ongewenst gedrag. Volgens minister Van Gennip is het bespreekbaar maken van gedrag op de werkvloer cruciaal: “We moeten dit met elkaar uitbannen. Door het te bespreken, kunnen we het doorbreken.”