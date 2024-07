Borsten tonen voor meet-and-greet: PowNed onder vuur na filmpje Taylor Swift-fans

Jonge Swift-fans die hun borsten moeten laten zien of zoenen met een andere fan voor een ontmoeting met hun heldin. Een reportage van het onlineprogramma PowNews rondom het eerste concert van Taylor Swift in Amsterdam is bij sommige kijkers in het verkeerde keelgat geschoten. Zij hebben een klacht ingediend bij het Commissariaat voor de Media.

In de video zoekt Powned-verslaggever Abel Bijlsma uit hoe ver fans van Swift gaan voor een zogenaamde ontmoeting met de zangeres. Een meisje kust daarop met een vreemde en een ander laat haar borsten zien. Daarna zegt Bijlsma dat er helemaal geen meet-and-greet is. PowNed zette de beelden online onder de naam "Gillende meisjes worden sletjes voor Taylor Swift".

'Doe aangifte'

De reacties onder de video op YouTube zijn niet mals. Zo schrijft Bram: "Het is één ding om dit te doen, nog een tweede om het schaamteloos te filmen, online te zetten en het journalistiek te noemen. Aan het meisje in de video: doe alsjeblieft aangifte, dit is niet jouw schuld en het zou niet mogen gebeuren." Een ander zegt: "Ik denk dat dit nog gevolgen gaat hebben voor de interviewer."

"Wij hebben inderdaad klachten van kijkers ontvangen op het filmpje van PowNed. We gaan daar zorgvuldig naar kijken", laat een woordvoerder van het Commissariaat voor de Media weten. Om hoeveel klachten het precies gaat, is niet bekend. Bij de ombudsman van de NPO zijn vooralsnog geen klachten binnengekomen.

Powned-omroepbaas Dominique Weesie laat in een reactie weten dat het iedereen vrijstaat om een klacht in te dienen. Hij zegt echter dat hij niets offline zal halen.

