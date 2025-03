Beroepsverbod voor verpleegkundige om seksueel wangedrag tijdens nachtdienst

Een verpleegkundige die al meer dan veertig jaar in de zorg werkte, mag zijn beroep nooit meer uitoefenen omdat hij zich herhaaldelijk schuldig heeft gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag.

De man stond weliswaar al bijna anderhalf jaar niet meer in het zogeheten BIG-register voor zorgverleners, maar dat biedt volgens het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Amsterdam "geen bescherming voor het geval de verpleegkundige toch weer in de zorg zou gaan werken". Het tuchtcollege bepaalde daarom dinsdag dat de man nooit meer in het register mag worden opgenomen.

De verpleegkundige in kwestie werkte sinds 2017 bij een zorgaanbieder waar hij nachtdiensten draaide. Hij was dan als enige op de afdeling aanwezig. Over de man kwamen meerdere klachten van seksueel wangedrag binnen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In augustus 2023 werd hij om die reden ontslagen. Ook startte het Openbaar Ministerie rond die tijd volgens het tuchtcollege een strafrechtelijk onderzoek naar hem.

ANP