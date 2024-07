Megabedrag stroomt binnen voor dakloze Hadjer die volle portemonnee inleverde bij politie

Het verhaal van de dakloze Hadjer Al-Ali (33) heeft honderden mensen geïnspireerd om hem te helpen. Nadat Hadjer een portemonnee met bijna 2.000 euro had gevonden en direct bij de politie had ingeleverd, stroomt de steun nu voor hem binnen via zijn zelf opgezette GoFundMe. Op de donatiepagina is inmiddels meer dan 17.000 euro opgehaald.

Hadjer, die al anderhalf jaar op straat leeft en vader is van twee kinderen, hoopt hiermee een betere toekomst op te bouwen en vaker bij zijn kinderen te kunnen zijn. Hij heeft nog altijd slechts twee outfits en een klein tasje met een schilderijtje van zijn kinderen, maar de inzamelingsactie geeft hem nieuwe hoop.

Het doel van de donatiecampagne is om Hadjer te helpen zijn leven weer op de rit te krijgen, staat in de beschrijving te lezen. In totaal hebben al meer dan 1.400 mensen een gift gedaan via de donatiepagina.

"Wat een prachtig en eerlijk mens ben je", schrijft een van de donateurs. "Ik hoop dat alle kleine beetjes je helpen om je leven weer op een gelukkige en gezonde manier vorm te geven."