Dakloze Hadjer vindt portemonnee met duizenden euro's en brengt 'm naar de politie

Wat zou jij doen als je een portemonnee met duizenden euro's zou vinden? De Amsterdamse dakloze Hadjer Al-Ali wist het wel: gewoon terugbrengen naar de politie. Hij vond de goedgevulde portemonnee in de trein toen hij lege blikjes aan het verzamelen was.

Er zat verder geen identiteitsbewijs in de portemonnee, dus de politie heeft de eigenaar nog niet kunnen achterhalen, meldt politie Basisteam Centrum-Burgwallen op Instagram.

Hadjer laat in een video blijken dat hij het belangrijk vindt dat de portemonnee terugkomt bij de eigenaar. "Breng het geld gewoon terug. Ongeacht je situatie", zegt Hadjer in een video. "Misschien heeft de eigenaar van de portemonnee werk voor me, je weet maar nooit wat voor mogelijkheden hieruit komen."

Beloning

Omdat de politie vindt dat alle eerlijkheid beloond moet worden, krijgt hij de Amsterdamse onderscheiding de 'Zilveren Duim'. Die reiken ze maar zelden uit aan burgers. Ook krijgt hij een cadeaubon van 50 euro. Als de eigenaar de portemonnee na een jaar nog niet heeft gemeld, krijgt Hadjer ook het gevonden geld.