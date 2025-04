Bizarre beelden van ontploffing auto op Dam: bestuurder staat in brand

Op de Dam in Amsterdam is donderdagmiddag een auto ontploft. De politie houdt rekening met opzet. Op beelden (bovenaan dit artikel, de beelden kunnen als schokkend worden ervaren) is te zien hoe na de ontploffing de bestuurder uit de auto stapt en in brand staat.

Op de beelden is ook te zien dat aanwezige hulpdiensten de man 'blussen' met schuim om de vlammen te stoppen.

De bestuurder van de auto is gewond geraakt. De politie meldt dat de Explosieven Opruimingsdienst Defensie ter plaatse is om onderzoek te doen bij het voertuig. De Dam is daardoor voorlopig grotendeels afgezet en er zijn veel hulpdiensten ter plaatse.

Aan de brand in de auto op de Dam in Amsterdam ging een ontploffing in het voertuig vooraf, meldt de politie op basis van camerabeelden. "Op dat moment bevonden zich behoorlijk wat mensen vlak bij het voertuig", aldus de politie op X. Voor zover bekend is volgens de politie van hen niemand gewond geraakt.

Steekpartij

Precies een week geleden was op een steenworp afstand van de Dam een steekpartij. Een 30-jarige Oekraïner stak toen vijf mensen neer rond de Sint Nicolaasstraat. De man wordt verdacht van vijf pogingen tot moord of doodslag met een terroristisch oogmerk.