Dit is wat we nu weten over steekpartij met meerdere gewonden in Amsterdam

In een zijstraat van de Nieuwendijk, op loopafstand van de Dam in Amsterdam, heeft donderdagmiddag een steekpartij plaatsgevonden. Meerdere mensen zijn gewond geraakt. Dit is wat we nu weten.

De steekpartij vond donderdagmiddag circa 15.30 uur plaats rond de Sint Nicolaasstraat, vlak bij de Dam. Op meerdere plekken in de buurt werden gewonden aangetroffen. Op verschillende plekken werden slachtoffers gevonden. De Dam werd meteen afgezet vanwege de inzet van een traumahelikopter die daar moest landen. De helikopter vloog rond 16.30 uur weg, daarna haalde de politie de linten weg en werd de Dam weer vrijgegeven.

Bij de steekpartij zijn zes mensen gewond geraakt, waaronder de verdachte zelf. Twee slachtoffers raakten ernstig gewond. De verdachte kon worden aangehouden met hulp van een burger. De verdachte is met een verwonding aan zijn been naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Het Parool gaat het om een mannelijke verdachte. De krant meldt ook dat er niet alleen in de steeg zou zijn gestoken, maar ook op andere plekken.

De Sint Nicolaasstraat (tekst gaat verder onder de foto):

Hulpdiensten bij de Sint Nicolaasstraat waar een steekincident heeft plaatsgevonden, beeld: ANP

Meerdere getuigen zagen van dichtbij hoe de dader toesloeg. Eén van hen zag hoe een vrouw uit een steegje kwam rennen, roepend van pijn. "Ze riep 'auw, auw', en op dat moment zakte ze een beetje in elkaar", vertelt de getuige aan Hart van Nederland. "Ik liep naar haar toe en vroeg of ze oké was." Pas toen werd duidelijk hoe ernstig het was. "Toen bleek dat er een groot mes in haar rug zat, tussen haar schouderbladen."

Een vrouw zag de dader ook toeslaan. "Hij rende snel langs haar en deed iets in haar rug. Ik zag niet precies wat, maar hij raakte haar aan en liep toen door richting de Dam." De man riep niets, maar de aanval leek doelgericht. Volgens een getuige kwamen kort daarna meerdere slachtoffers uit hetzelfde steegje naar buiten, allemaal op brancards. "Het was een mix van jongere en oudere mensen, sommigen leken zelfs aan beademing te liggen", vertelt hij. "Je moet zeggen dat het wel inslaat nu, het was heftig."

Slachtoffers mogelijk willekeurig gekozen

Donderdagavond maakte de politie bekend dat de identiteit van de slachtoffers is achterhaald. Het gaat om een 67-jarige vrouw en een 69-jarige man met de Amerikaanse nationaliteit, een 26-jarige man uit Polen, een 73-jarige vrouw uit België en een 19-jarige vrouw uit Amsterdam. Alles wijst erop dat de slachtoffers willekeurig zijn gekozen.

Verschillende plekken in het centrum zijn donderdagavond afgezet met politielinten na het steekincident. Het gaat mogelijk om de plekken waar de aangehouden verdachte heeft toegeslagen. De politie wil dat niet bevestigen en geeft geen verdere details over wat er op welke locatie gebeurd is. Twee zijstraten van de drukke winkelstraat de Nieuwendijk, de Beurspassage en de Zoutsteeg, zijn afgezet. Op het Beursplein staat een container van de forensische opsporing. Ook de Gravenstraat en de Sint Nicolaasstraat zijn dicht.

Volgens Het Parool zijn er in die laatste straat twee slachtoffers gevallen, een oudere man en een jongen van studentenleeftijd, aldus de krant. Op de hoek met de Nieuwezijds Voorburgwal zou een jonge vrouw in haar rug zijn gestoken. Dat zou ook gebeurd zijn bij een vrouw in de Gravenstraat, voor café De Drie Fleschjes. De politie wil nog niets zeggen over de identiteit van slachtoffers, "in verband met privacy".

Onderzoek

Over de aanleiding of het motief van het steekincident is nog niet bekend, aldus de politie. De politie doet onderzoek. Minister David van Weel van Justitie en Veiligheid kan ook nog niets zeggen over de achtergrond van het steekincident in Amsterdam of het motief van de verdachte. "Daar is het nog veel te vroeg voor", zei Van Weel donderdag. Hij kon ook nog niet zeggen of er een terreuronderzoek komt, maar hij zegt nog niets uit te sluiten.

De VVD-minister zei in contact te staan met de autoriteiten in Amsterdam. Het is volgens hem ook aan Amsterdam om meer informatie naar buiten te brengen. Van Weel sprak zijn waardering uit voor het snelle ingrijpen door de politie. "Die waren er ontzettend snel bij en hebben heel adequaat gereageerd. Die deden fantastisch werk."

De woordvoerder van de politie heeft desgevraagd "geen indicatie dat er geschoten is door collega's" en meldt dat de situatie nu "stabiel" is. Volgens de politie is er geen aanleiding om te denken dat er nog meer verdachten zijn of dat de situatie rond de Dam nu onveilig is.

Overleg driekhoek

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema, hoofdofficier René de Beukelaer en politiechef Peter Holla zijn donderdag bijeengekomen voor overleg. De burgemeester werd daarvoor weggeroepen uit een raadsvergadering op het stadhuis. Halsema noemt het incident "afschuwelijk" en zegt dat het onderzoek "alle voorrang" heeft. "Ons hart gaat uit naar de slachtoffers, hun familie en geliefden."

Tussen Amsterdam Centraal en de Dam reden in verband met het steekincident geen trams. Ook tussen het station en de Nieuwezijds Voorburgwal was het tramverkeer stilgelegd, meldde een woordvoerder van de Amsterdamse vervoerder GVB. Veel winkels in de omgeving van de steekpartij zijn gesloten.