Steekpartij bij Dam in Amsterdam: vijf gewonden, groot gebied afgezet

Dicht bij de Dam in Amsterdam is donderdagmiddag een steekincident geweest. Daarbij zijn vijf gewonden gevallen, meldt de politie. De Dam zelf is tijdelijk afgezet geweest. Daar is een traumahelikopter geland.

De politie roept mensen op vanwege de steekpartij niet naar de Dam en omgeving te komen. Ook vraagt ze hulpdiensten de ruimte te geven zodat zij hun werk kunnen doen, aldus een woordvoerder.

De afzetting van de Dam was bedoeld voor de helikopter, aldus de politiewoordvoerder. Even na 16.30 uur vertrok de traumahelikopter en konden mensen weer over de Dam lopen.

Halsema weggeroepen

Burgemeester Femke Halsema is vanwege het incident weggeroepen uit een raadsvergadering. De voorzitter van de commissievergadering Algemene Zaken die bezig was, zei dat dit gebeurde "vanwege omstandigheden". De vergadering werd kort geschorst, maar ging daarna verder zonder de burgemeester.

Tussen Amsterdam Centraal en de Dam rijden in verband met het steekincident geen trams. Ook tussen het station en de Nieuwezijds Voorburgwal is het tramverkeer stilgelegd, zegt een woordvoerder van de Amsterdamse vervoerder GVB.

De politie heeft een verdachte aangehouden.

