Damsteker verdacht van vijf moordpogingen met terroristisch oogmerk

Het Openbaar Ministerie verdenkt de 30-jarige man met de Oekraïense nationaliteit die afgelopen donderdag is opgepakt na de steekpartij bij de Dam in Amsterdam van vijf pogingen tot moord of doodslag. Hij zou daarbij een terroristisch motief hebben. Dit maakte het OM dinsdag bekend.

Getuigen vertelden vlak na de steekpartij tegen Hart van Nederland wat ze hadden gezien (zie bovenstaande video).

De man blijft in elk geval veertien dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris dinsdagmiddag besloten. Hij zit in beperkingen, wat inhoudt dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Over het motief van de man is nog niets bekendgemaakt.

Bij de steekpartij rond de Sint Nicolaasstraat raakten donderdagmiddag 27 maart vijf mensen gewond. Van de vijf slachtoffers die bij de steekpartij zijn gevallen, liggen er nog vier in het ziekenhuis. Hun situatie is stabiel.

Hart van Nederland/ANP