Identiteiten slachtoffers steekpartij Amsterdam bekend, lijken willekeurig gekozen

De vijf slachtoffers van de steekpartij in het centrum van Amsterdam zijn donderdagavond geïdentificeerd. Het gaat om een 67-jarige vrouw en een 69-jarige man met de Amerikaanse nationaliteit, een 26-jarige man uit Polen, een 73-jarige vrouw uit België en een 19-jarige vrouw uit Amsterdam. Dat meldt de politie. Alles wijst erop dat de slachtoffers willekeurig zijn gekozen.

De steekpartij vond plaats donderdagmiddag rond de Sint Nicolaasstraat, vlak bij de Dam. Op meerdere plekken in de buurt werden gewonden aangetroffen. Meerdere ambulances en een Mobiel Medisch Team rukten uit, en het plein werd deels afgesloten voor hulpverlening en onderzoek.

De man die wordt verdacht van de steekpartij is kort na het incident aangehouden in de Gravenstraat. Hij raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is zijn identiteit nog onderwerp van onderzoek. Een motief is nog niet vastgesteld.

Wel houdt de politie er serieus rekening mee dat de verdachte willekeurige mensen heeft aangevallen. De recherche onderzoekt alle scenario’s. Burgemeester Femke Halsema noemt het incident "afschuwelijk" en zegt dat het onderzoek "alle voorrang" heeft. "Ons hart gaat uit naar de slachtoffers, hun familie en geliefden."