Getuigen zagen dader toeslaan bij steekpartij Amsterdam: 'Mes zat in haar rug'

Meerdere getuigen hebben donderdagmiddag van dichtbij gezien hoe de dader toesloeg tijdens de steekpartij in het centrum van Amsterdam. Eén van hen zag hoe een vrouw uit een steegje kwam rennen, roepend van pijn. "Ze riep 'auw, auw', en op dat moment zakte ze een beetje in elkaar", vertelt de getuige aan Hart van Nederland.

De man stond vlakbij te bellen toen hij het meisje opmerkte. "Ik liep naar haar toe en vroeg of ze oké was. Er stond ook een Amerikaanse toerist bij haar die direct zei: bel een ambulance." Pas toen werd duidelijk hoe ernstig het was. "Toen bleek dat er een groot mes in haar rug zat, tussen haar schouderbladen. Allemachtig."

Dader rende weg richting Dam

Een vrouw zag de dader ook toeslaan. "Hij rende snel langs haar en deed iets in haar rug. Ik zag niet precies wat, maar hij raakte haar aan en liep toen door richting de Dam." De man riep niets, maar de aanval leek doelgericht.

Volgens een getuige kwamen kort daarna meerdere slachtoffers uit hetzelfde steegje naar buiten, allemaal op brancards. "Het was een mix van jongere en oudere mensen, sommigen leken zelfs aan beademing te liggen", vertelt hij. "Moet zeggen dat het wel inslaat nu, het was heftig."

De politie heeft inmiddels bevestigd dat er vier slachtoffers ernstig gewond zijn geraakt, en dat de verdachte, die ook gewond raakte, in het ziekenhuis ligt. De man kon worden overmeesterd met hulp van een omstander. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd.