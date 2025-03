Politie houdt verdachte aan voor steekpartij bij Dam, vijf personen gewond

De politie heeft een verdachte aangehouden voor de steekpartij in de Sint Nicolaasstraat in Amsterdam. Bij het incident zijn donderdagmiddag vijf mensen gewond geraakt, meldt de politie. De verdachte is daar een van.

Over de aanleiding of het motief van het steekincident zegt de politie nog geen informatie te hebben. Dat wordt onderzocht. "Indien mensen beelden hebben gemaakt van het steekincident aan de Sint Nicolaasstraat nabij de Dam, willen we die heel graag bekijken", aldus de politie. Mensen kunnen die beelden uploaden via deze link.

De Dam is afgezet in verband met het landen van een traumahelikopter, aldus de politiewoordvoerder. Tussen Amsterdam Centraal en de Dam rijden in verband met het steekincident geen trams. Ook tussen het station en de Nieuwezijds Voorburgwal is het tramverkeer stilgelegd, zegt een woordvoerder van de Amsterdamse vervoerder GVB.

Overleg driehoek

Burgemeester Femke Halsema is vanwege het incident weggeroepen uit een raadsvergadering. De voorzitter van de commissievergadering Algemene Zaken die bezig was, zei dat dit gebeurde "vanwege omstandigheden". De vergadering werd kort geschorst, maar ging daarna verder zonder de burgemeester.

Halsema, hoofdofficier René de Beukelaer en politiechef Peter Holla zijn inmiddels bijeen voor overleg. Dat laat een woordvoerder van Halsema weten. Het is nog niet duidelijk of er een persconferentie georganiseerd wordt.

Hart van Nederland/ANP