Burgerarrest na steekpartij hartje Amsterdam: 'Mag deze man een lintje?'

De man die donderdag de verdachte van de steekpartij in Amsterdam tegen de grond werkte en vasthield, verrichtte een zogeheten burgerarrest of burgerarrestatie. Volgens een woordvoerder van de politie Amsterdam is dat toegestaan als een burger getuige is van een misdrijf.

"Als je een verdachte op heterdaad betrapt, mag je die vasthouden tot de politie komt", legt hij uit. Volgens hem komt het niet vaak voor. De man in kwestie heeft bij de politie zijn verhaal gedaan. Maar daarover kan de woordvoerder nog niets zeggen.

Filmpje

Op sociale media gaan beelden rond hoe de man de verdachte tegen de grond drukt. Veel mensen prijzen zijn actie in de reacties op het filmpje. Zo schrijft Ton: "Mag deze man een lintje?" Even later komen er een motoragent en andere politiemensen bij die de verdachte in de boeien slaan.

Bij de steekpartij raakten vijf mensen gewond, van wie twee ernstig. Ook de verdachte zelf heeft verwondingen. Over de identiteit en het motief van de verdachte hoopt de politie later meer te kunnen zeggen.

