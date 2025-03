Politie-inval op Damrak in verband met steekpartij Amsterdam

In het onderzoek naar de steekpartij in het centrum van Amsterdam heeft de politie donderdagavond een inval gedaan op een locatie aan het Damrak. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie aan Hart van Nederland. De inval werd uitgevoerd door de Dienst Speciale Interventies (DSI) en houdt direct verband met het onderzoek naar het gewelddadige incident eerder die middag, waarbij vijf mensen gewond raakten.

Wat precies de aanleiding was voor de inval en wat daar is aangetroffen, wil de politie niet zeggen. "Het klopt dat wij een inval hebben gedaan op het Damrak en dat is in verband met het onderzoek naar de steekpartij van vanmiddag. Verdere details kunnen we niet melden", aldus de woordvoerder. Wel meldt de woordvoerder aan het ANP dat het om een hotel gaat waar de inval is gedaan.

Vijf gewonden, verdachte aangehouden

De steekpartij vond donderdagmiddag plaats rond de Sint Nicolaasstraat, vlakbij de Dam. Onder de slachtoffers zijn vier buitenlanders en een 19-jarige vrouw uit Amsterdam. De verdachte werd kort na de aanval in de Gravenstraat aangehouden, met hulp van omstanders. Hij zit nog vast en is gewond aan zijn been.