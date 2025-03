Damsteker die vijf slachtoffers maakte is man uit Oekraïne

De man die donderdagmiddag rond de Sint Nicolaasstraat, op loopafstand van de Dam in Amsterdam, vijf slachtoffers ernstig verwondde met een mes, is een 30-jarige man uit het oosten van Oekraïne. Dat bevestigt de politie aan Hart van Nederland. De man zou afkomstig zijn uit de omgeving van Donetsk.

Na de schokkende steekpartij bij de Dam in Amsterdam heerst er verslagenheid, zo is te zien in bovenstaande video.

De verdachte zal op dinsdag 1 april worden voorgeleid aan de rechter-commissaris van de rechtbank in Amsterdam. Die beslist dan of hij nog twee weken langer mag worden vastgehouden. Het is nog niet bekend wat het motief is van de Oekraïner. De politie laat weten meer tijd nodig te hebben om onderzoek te doen naar de toedracht van de steekpartij.

Slachtoffers

Volgens de politie gebruikte de verdachte verschillende messen en stak hij daarmee op zijn slachtoffers in, ogenschijnlijk willekeurig. Vijf mensen raakten gewond: een 67-jarige vrouw en een 69-jarige man uit de VS, een 26-jarige man met de Poolse nationaliteit, een 73-jarige vrouw uit België en een 19-jarige vrouw uit Amsterdam. Het Poolse slachtoffer van 26 jaar heeft het ziekenhuis inmiddels verlaten. De overige slachtoffers zijn stabiel.

Hart van Nederland/ANP