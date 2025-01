Kritische noten op kabinetsplan btw naar 21,4 procent: 'Niks ervan!'

Bij partijen in de Tweede Kamer is weerstand ontstaan over een mogelijke verhoging van het hoogste btw-tarief van 21 naar 21,4 procent. VVD, PVV en SGP zijn kritisch over dit voorstel dat woensdag uitlekte via het AD. "U kunt er zeker van zijn dat ik niet enthousiast de krant opende", zei VVD-leider Dilan Yeşilgöz tijdens een presentatie van een plan van haar partij ten gunste van werkenden.

De Rotterdamse Monique merkt dat het steeds moeilijker wordt om rond te komen en maakt zich daar erg druk om, zo is te zien in bovenstaande video.

PVV-leider Geert Wilders gaat op X twee keer in op mogelijk hogere prijzen. "Niks ervan! Geen btw-verhoging. Gaan we niet doen! De prijzen zijn al veel te hoog. Zoek de dekking voor het gat in de begroting maar in minder ontwikkelingshulp!" Eerder had hij in een tweet al gemeld dat mensen volgens hem extra lastenverlichting nodig hebben, omdat alles duurder wordt.

Tegelijk stelt de leider van de grootste regeringspartij geen bezuinigingen te accepteren en ook "geen cent extra voor stikstof, klimaat, defensie of wat dan ook te accorderen zonder dat de lasten voor gewone mensen extra worden verlaagd".

'Onbestaanbaar en asociaal'

GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans verzet zich ook tegen hogere prijzen. "Terwijl zoveel mensen nu al niet rond kunnen komen, besluit het kabinet het leven nog een stuk duurder te maken. Onbestaanbaar en asociaal. GL-PvdA komt deze week met een voorstel om dit plan tegen te houden", meldt hij op X.

Gezinnen

Ook de SGP zit er niet op "te wachten om nu alles voor iedereen duurder te maken. De benzine en de boodschappen zijn al duur genoeg", schrijft partijleider Chris Stoffer op X. Hij meldt dat hij "slimme keuzes in de btw-verdeling wil om gezinnen tegemoet te komen". Als die er niet goed van af komen, zal zijn partij zulke voorstellen niet steunen.

Het kabinet zoekt naar een alternatief voor een eerder plan dat inhield dat cultuur, sport en boeken onder het hoogste btw-tarief gaan vallen. Dit plan zou in de Eerste Kamer sneuvelen omdat de coalitie geen meerderheid heeft in de senaat en hiervoor te weinig steun heeft vanuit de oppositie.

Hart van Nederland/ANP