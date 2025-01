Tanken wordt wéér duurder: 'Had nog meer kunnen zijn'

De olieprijs stijgt, en daarmee ook de prijs van benzine. De ruwe oliesoort die gebruikt wordt voor onze benzine is dit jaar al met tien procent gestegen, zo meldt De Telegraaf. Binnen enkele dagen zal deze prijsstijging ook zichtbaar zijn op de borden bij het tankstation.

Wanneer het tanken te duur wordt, komen mensen met creatieve oplossingen. Zo rijden veel Nederlanders in de grensregio naar Duitsland. Eenmaal daar doen ze vaak ook gelijk boodschappen. (zie video).

Belangenvereniging United Consumers, die de tanktarieven van de vijf grootste aanbieders bijhoudt, meldt dat de adviesprijs voor Euro95 is opgelopen naar €2,180 per liter. De laatste keer dat de benzineprijs rond dit niveau zat, was in november 2024 (op 21 november: €2,188 per liter).

Ook diesel is duurder geworden. De adviesprijs staat nu op €1,967 per liter, het hoogste niveau sinds half april 2024. Destijds bedroeg de prijs €1,968 per liter.

Beperkte invloed op prijs

De olieprijs is in tien jaar tijd met bijna een kwart gestegen. Toch heeft dit beperkte invloed op de benzineprijs in Nederland. Dit komt doordat zo’n 65 procent van de prijs aan de pomp bestaat uit belastingen zoals accijnzen en btw. Daarnaast spelen externe factoren zoals de oorlogen in Oekraïne en Gaza een rol in de stijgende olieprijs.

Een groot deel van de olie komt uit Rusland. Momenteel liggen Russische olietankers vast in Aziatische havens. Doordat sancties dreigen als de schepen doorvaren, stijgt de olieprijs al met zo’n vijf dollar per vat, enkel door deze onzekerheid.

Volgens energieinstituut IEA is er in januari nog een groot overschot aan vatten met olie. De prijsverhoging wordt ook vooral doorberekend op de termijnmarkt, waar we met onze benzine dus voorlopig nog niks van merken.