Kabinet wil btw verhogen naar 21,4% om begrotingsgat te dichten

Het kabinet is van plan om het hoogste btw-tarief volgend jaar te verhogen van 21 naar 21,4 procent. Dit zou nodig zijn om een gat in de begroting te dichten. Een verhoging van het hoogste tarief betekent dat de prijzen op bijvoorbeeld kleding, je streamingsabonnement, een nieuwe keuken of een auto omhoog gaan.

De Rotterdamse Monique merkt dat het steeds moeilijker wordt om rond te komen en maakt zich daar erg druk om, zo is te zien in bovenstaande video.

Besluit moet nog genomen worden

Het kabinet werkt aan een voorstel dat volgende week naar de Tweede Kamer moet gaan, zodat in het voorjaar een besluit kan worden genomen. De btw-verhoging ligt nog niet vast, maar dit is wel het plan waar het kabinet naar neigt, bevestigen Haagse bronnen aan Hart van Nederland. Over twee weken wordt er een debat over gevoerd.

In november dwong een meerderheid in de Tweede Kamer namelijk af dat de btw-verhoging op sport, cultuur en boeken van tafel zou gaan. Sindsdien wordt achter de schermen gezocht naar een alternatieve belastingverhoging om dit mogelijk te maken. Doordat het eerdere plan niet doorgaat, zou er een gat van 1 miljard euro ontstaan in de begroting. De 0,4 procentpunt bovenop het 21 procent-tarief levert een slordige 1,3 miljard op.

Hart van Nederland/ANP