Dierenopvang vreest gevolgen hogere btw: ‘Honderden euro’s extra per week kwijt'

Sinds 1 januari van dit jaar betalen we meer btw over bepaald dierenvoedsel en bodembedekkers, zoals stro. Het lage tarief van 9 procent is verhoogd naar 21 procent, en dat kan flink in de papieren lopen. Vooral voor kinderboerderijen en dierenopvangcentra, die vaak al kampen met krappe budgetten. Ook voor dierenopvangcentrum Flappus betekent dit een forse kostenstijging. Oprichter Carl Withaar vreest bovendien dat meer mensen door de hogere kosten niet meer voor hun huisdieren kunnen zorgen. Dit kan leiden tot een toename van dieren die worden afgestaan, of erger: gedumpt.

De opvang in Zwolle biedt momenteel onderdak aan honderden dieren. Dat varieert van knaagdieren tot kalkoenen en van pauwen tot varkens. Al deze dieren hebben goede zorg nodig, iets wat Carl al jaren met veel toewijding doet. "Gelukkig wordt het merendeel nog steeds netjes afgestaan, maar we hebben hier ook dieren die gedumpt zijn of in beslag zijn genomen," vertelt hij.

Sinds dit jaar geldt het hogere btw-tarief voor producten die geen voedingsmiddel voor mensen zijn. Dit omvat onder meer pootgoed voor de teelt van groenten en fruit, (pluim)vee, stro, veevoeders en voer dat gemaakt is van slachtafval. Hierdoor betalen hondeneigenaren bijvoorbeeld meer voor bepaalde snacks.

"Ik begrijp dat het voor sommige eigenaren niet meer te betalen is, die geluiden hoor ik ook om mij heen." Carl Withaar, Oprichter van Flappus

Honderden euro extra door btw-verhoging

De btw-verhoging betekent voor Carl een flinke kostenpost. Hij is wekelijks tussen de 800 en 1100 euro kwijt aan voeding en stro, exclusief de extra btw. "Daar komt die hogere belasting dus nog bovenop, en dat maakt het er niet makkelijker op," zegt hij.

Ondanks de financiële druk is het weigeren van dieren voor Carl geen optie. "Met zo’n 380 dieren onder onze hoede wordt het puzzelen om alles rond te krijgen. Het gaat ons lukken, maar het is financieel zwaar," legt hij uit.

Vrees voor meer gedumpte dieren

Carl verwacht dat het aantal gedumpte dieren verder zal stijgen door de gestegen kosten. "Ik begrijp dat het voor sommige eigenaren niet meer te betalen is, die geluiden hoor ik ook om mij heen," zegt hij. "Ik vrees dat we door deze verhoging extra dieren zullen moeten opvangen. Ze zouden die btw-verhoging moeten terugdraaien. Laat dieren in opvanglocaties niet de dupe worden."

Overigens hoef je niet bang te zijn dat álles in de dierenwinkel duurder is geworden. Veel producten, zoals hondenvoer, vielen namelijk al onder het 21 procent-tarief.