Twee op drie Nederlanders voor openen gaskraan, maar kan dat ook?

De gaskraan in Groningen blijft gesloten, maar als het aan veel Nederlanders ligt, mag de kraan weer open zolang er wel goede compensatie tegenover staat. Dat blijkt uit onderzoek onder het Hart van Nederland-panel. Energieprofessor David Smeulders geeft aan dat gas mogelijk goedkoper kan worden als de kraan opengaat. Toch waarschuwt RTV Noord-verslaggever Martin Drent dat het trauma van de Groningers te groot is om de gaswinning te hervatten.

De Europese gasprijs bereikte vorige week donderdag het hoogste niveau in meer dan een jaar. Dit komt doordat Rusland sinds 1 januari geen gas meer via Oekraïne levert. De overeenkomst tussen de staatsenergiebedrijven van beide landen liep tijdens de jaarwisseling af. Hierdoor valt een belangrijke leveringsbron, goed voor 5 procent van de Europese gasvraag, weg. Dit maakt gas in Nederland duurder, terwijl er in Groningen een ongebruikte gasvoorraad beschikbaar is.

Nederlanders willen gaskraan open

Ondanks de problemen die de gaswinning in Groningen in het verleden veroorzaakte, zou 64 procent van de Nederlanders het goed vinden als de gaskraan weer open zou gaan. 52 procent vindt wel dat hier goede compensatie tegenover moet staan, iets waar slechts 20 procent vertrouwen in heeft. "We zijn enorm afhankelijk van gasimporten uit het buitenland. Dat kost veel geld en is slecht voor het milieu," zegt energieprofessor David Smeulders in Nieuws van de Dag. "Bovendien maken we ons afhankelijk van buitenlandse regimes waar we het gas vandaan halen." Toch is hij verbaasd dat zoveel Nederlanders de gaskraan willen heropenen.

Maar wordt gas daadwerkelijk goedkoper als de kraan in Groningen weer opengaat? Volgens Smeulders kan dat indirect het geval zijn. "Je betaalt nu bijvoorbeeld 50 cent per kubieke meter gas, maar meer dan de helft daarvan gaat naar belastingen. Als de overheid meer geld verdient door het gas uit Groningen te verkopen, zouden ze de prijzen hier kunnen verlagen."

'Groningers zijn het zat'

Het openen van de gaskraan is echter wettelijk onmogelijk gemaakt onder de vorige regering en ligt ook gevoelig bij de bewoners. Groningers hebben nog altijd last van de gevolgen van de gaswinning, zegt Martin Drent in Nieuws van de Dag. "Gas winnen in het grote Groningenveld kan niet veilig. De gedupeerden die ik spreek zijn het spuug- en spuugzat dat er steeds weer wordt gesproken over het mogelijk heropenen van de gaskraan wanneer er te weinig gas is."

Volgens Drent is het vertrouwen van de Groningers compleet weg. "Je kunt bijna zeggen dat wantrouwen door de aderen van de Groningers stroomt. Ze willen de kraan niet meer open, omdat ze er alleen maar ellende van zien." Dat blijkt ook uit het onderzoek. Slechts 1 procent van de Groningers vindt dat de gaskraan open zou mogen zonder compensatie. 65 procent van de Groningers zegt dat de gaskraan alleen open zou mogen met compensatie, maar slechts 5 procent heeft er vertrouwen in dat dat ook goed geregeld zou worden. 33 procent van de Groningers vindt dat het gasveld, zoals in de wet vastgelegd, hoe dan ook gesloten moet blijven.