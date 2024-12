Gasprijs stijgt verder richting hoogste niveau van het jaar

De Europese gasprijs blijft stijgen en is vrijdag verder opgelopen richting het hoogste niveau van het jaar. Op de Amsterdamse gasbeurs steeg de prijs voor gaslevering in januari met ruim 3 procent naar 47,18 euro per megawattuur. Daarmee is de prijs in twee weken tijd bijna 18 procent duurder geworden. Het eerdere record van ruim 48 euro per megawattuur, dat eind november werd bereikt, komt daarmee weer in zicht.

De stijgende gasprijzen worden veroorzaakt door onzekerheid over de gasleveringen vanuit Rusland via Oekraïne. Het contract tussen de Russische en Oekraïense staatsenergiebedrijven, dat sinds 2019 loopt, verloopt op 31 december. Russische president Vladimir Poetin stelde dat er geen tijd meer is om een nieuwe overeenkomst te sluiten. Hij gaf Oekraïne de schuld en beschuldigde het land ervan Europa te straffen door geen nieuw contract te willen tekenen.

Oekraïne wil niet dat Rusland profiteert

Oekraïne lijkt echter weinig bereid om samen te werken zolang de oorlog met Rusland voortduurt. President Volodymyr Zelensky verklaarde dat gas alleen mag worden doorgevoerd als Rusland hier financieel niet van profiteert. Tot nu toe heeft Oekraïne geen overeenstemming bereikt, wat de spanningen en onzekerheid op de Europese energiemarkt verder vergroot.

Hoewel Europa sinds de Russische invasie van Oekraïne in 2022 zijn afhankelijkheid van Russisch gas flink heeft teruggebracht, zijn sommige landen zoals Oostenrijk, Slowakije en Tsjechië nog steeds voor een deel afhankelijk van de pijpleiding door Oekraïne. Het stopzetten van de doorvoer kan in de wintermaanden voor verdere prijsstijgingen zorgen, zeker als de vraag naar energie door kou toeneemt.

Hart van Nederland, ANP