Met deze tips voor je verwarming kun je enorm besparen op je energierekening

De dagen beginnen langzaam weer steeds kouder te worden. Misschien heb je zelfs je verwarming weer aangezet. Maar laat jij die verwarming overdag aanstaan als er niemand thuis is? Of zet je hem juist uit? En wat doe je er 's nachts mee als je slaapt? Iedereen heeft een methode, maar wat is nu de beste manier om te besparen op je gasrekening?

Organisaties als Milieu Centraal en de Consumentenbond hebben een aantal tips, waar je een hoop geld mee kunt besparen. Lees ze hieronder.

Verwarming uit op slaapverdieping

Zet de verwarming alleen aan op de plekken waar je het vaakst bent of waar het echt nodig is. Door de verwarming uit te zetten op de verdieping waar je slaapt, bespaar je jaarlijks al zo'n 90 euro. Verder is het dan belangrijk dat je je deuren goed gesloten houdt, zodat de warmte niet verloren kan gaan. Je zou bijvoorbeeld een deurveer kunnen aanschaffen die ervoor zorgt dat je deur automatisch sluit. Denk ook eens aan een elektrische deken of een kruikje voor in bed.

Niet hoger dan 19 graden

Voor de andere ruimtes, waar je dus wel de verwarming hebt aanstaan, geldt: zet hem niet hoger dan 19 graden. Je kunt altijd een extra trui aandoen of een extra dekentje erbij pakken als dit te koud is voor je. Je bespaart namelijk jaarlijks ongeveer 180 euro. Vind je dit toch nog steeds te koud, probeer dan gewoon met een graad minder dan normaal te beginnen en laat jezelf er stap voor stap aan wennen. Elke graad minder scheelt weer een paar tientjes op jaarbasis.

Ook Kornelis Blok, energie-expert bij TU Delft, bevestigt dit: "Wil je echt op korte termijn wat geld besparen moet je echt blijven spelen met je thermostaat, ook 's nachts en als je overdag weggaat."

's Nachts op 15 graden

Ga je slapen? Dan hoeft de verwarming niet aan te blijven staan op 19 graden. Zet hem terug naar 15, daarmee bespaar je weer zo'n 60 euro per jaar. Volgens Blok kun je er zelfs voor kiezen om je verwarming helemaal uit te zetten: "In een goed geïsoleerd huis blijft de temperatuur dan nog steeds wel rond de 15 graden." Je kan hem al een uur voordat je naar bed gaat op 15 zetten, het blijft dan nog wel even warm.

Let op: zet de verwarming niet uit als het vriest. Dan zouden de leidingen kunnen bevriezen.

Overdag op 15 graden

Ook als je van huis gaat en de hele dag niet thuis bent, kun je je verwarming het beste op 15 graden zetten, of helemaal uit. Als je dit vier keer per week doet, bespaar je maar liefst zo'n 120 euro per jaar. Als je vloer- of wandverwarming hebt, geldt in beide gevallen dat je je verwarming niet lager dan 17 of 18 graden moet zetten, ook 's nachts niet. "Vloerverwarming is heel traag, omdat de watertemperatuur niet warmer dan 40 graden wordt. Het duurt daardoor veel te lang voordat het weer warmer in huis wordt", vult Blok aan.

De cv-ketel op 50 graden

Een cv-ketel kan makkelijk een watertemperatuur van 90 graden halen. "Dat doet hij als het voelt dat het erg koud is om de ruimte zo snel mogelijk te verwarmen", legt Blok uit. Zet de cv-ketel op 50 of 60 graden, als dat kan. De ketel werkt dan een stuk zuiniger. Het kan wel zijn dat je huis dan minder snel warm wordt. Zeker in een slecht geïsoleerd huis kan dit ingewikkeld zijn, of zelfs onmogelijk.

Ventileren

Blok voegt nog een belangrijke tip toe aan het rijtje: "Ventileer niet te veel! Sommige mensen laten de hele dag de ramen openstaan op de slaapkamer. Dan koelt je kamer af, maar dat trekt ook door naar de rest van het huis. Ventileren is belangrijk, maar een kwartiertje de ramen open in de ochtend is genoeg. Doe hem daarna weer lekker dicht." Maar de belangrijkste tip die Blok heeft is toch wel: isoleer je huis. "Veel huizen hebben de vloer of de spouwmuren niet geïsoleerd. Wederom een investering, maar het is het wel echt waard!"