Kabinet gaat huishoudens opnieuw helpen met energienoodfonds

Goed nieuws voor huishoudens die moeite hebben met het betalen van de energierekening. Ook de komende jaren wil het kabinet het noodfonds energie in stand houden. Voor 2025 en 2026 is er een bedrag voor gereserveerd.

Met name energieleveranciers maar ook andere private partijen zullen mee moeten gaan betalen aan het fonds, net zoals nu al het geval is bij het huidige Tijdelijke Noodfonds Energie.

Uit dat potje hebben dit jaar ruim 110.000 huishoudens geld ontvangen om ze de energierekening te ontzien. Er werden meer dan 180.000 aanvragen ingediend, maar niet iedere aanvraag is dus goedgekeurd. In totaal was er 84 miljoen euro beschikbaar gesteld, toen nog door het vorige kabinet.