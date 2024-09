Onduidelijkheid over volledige stop gaswinning Groningen, geen afspraken over kleine gasvelden

De afspraak in het hoofdlijnenakkoord tussen de PVV, VVD, NSC en BBB om definitief te stoppen met de gaswinning in Groningen, betreft alleen het Groningenveld. Dit gaat dus niet om de kleinere velden die ook in de provincie liggen.

Dat benadrukken drie van de vier coalitiepartijen in een debat over de voortgang van het herstel in Groningen na de decennialange gaswinning. Dat in het hoofdlijnenakkoord uiteindelijk de zin "geen Gronings gas meer" is opgenomen, noemt BBB-Kamerlid Henk Vermeer zeer ongelukkig.

Inwoners van Warffum vinden dat na dertig jaar eindelijk de gaskraan dicht moet:

1:10 Gaswinning in Warffum moet nu echt stoppen, zeggen bewoners

De BBB stemde dit voorjaar nog voor een voorstel om geen gaswinning meer toe te staan bij Warffum, waar een van die kleinere velden ligt. Maar tijdens de kabinetsformatie zijn nu eenmaal andere afspraken gemaakt, geeft Vermeer toe.

Alleen Groningenveld dicht

Vermeer erkent dat de uiteindelijke woordkeuze op meerdere manieren uitgelegd kan worden en zegt dat te betreuren. De onderhandelaars, waartoe hij ook zelf behoorde, zijn daar niet scherp op geweest, vindt hij. Dat zou ook te maken hebben met de hoge tijdsdruk waaronder het hoofdlijnenakkoord tot stand kwam.

Ook PVV en VVD bevestigen dat "geen Gronings gas meer" alleen het Groningenveld betreft. Dat gasveld, het grootste van West-Europa, was overigens al definitief dicht toen het hoofdlijnenakkoord werd gesloten. Maar er wordt nog wel gas gewonnen uit kleinere velden in de provincie, bijvoorbeeld bij Warffum. De vergunning voor dat veld loopt eind dit jaar af.

Mogelijke verlening

Geen van de coalitiepartijen wil evenwel vooruitlopen op dat besluit. Gasbedrijf NAM heeft daar een vergunning die eind dit jaar afloopt, en heeft gevraagd om een verlenging met acht jaar. Wat VVD'er Peter de Groot betreft krijgt het gasbedrijf die alleen als het veilig kan, en met de hand aan de kraan. Ook PVV en BBB zeggen lopende onderzoeken naar de veiligheid af te wachten. Oppositiepartijen als SP, GroenLinks-PvdA, D66 en ChristenUnie willen dat de minister het verzoek afwijst.

Jansen deed er in het debat verder het zwijgen toe. Maar een persvoorlichter van NSC benadrukt dat zij achter de afspraken staat zoals die aan de formatietafel zijn gemaakt.

Rookgordijn

Mijnbouwminister Sophie Hermans, die tot ongenoegen van de oppositie niet bij het debat is, zei eerder al dat zij de zorgen in Groningen begrijpt. Maar zij wees ook op het belang van leveringszekerheid. Een argument waarvan de parlementaire-enquêtecommissie, die de gaswinning onderzocht, overigens concludeerde dat dit door de jaren heen steevast als rookgordijn werd gebruikt om commerciële belangen boven die van Groningers te kunnen stellen.

