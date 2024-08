Gaswinning Warffum misschien nog 8 jaar door: bewoners bang voor aardbevingen

Na 30 jaar is het genoeg geweest. Als het aan de Warffummers ligt, moet de gaskraan in hun gemeente zo snel mogelijk dicht. Sinds 19 april dit jaar wordt er al geen gas meer gewonnen in het Groningerveld. Eind dit jaar loopt ook het winningsplan in Warffum af, volgens de inwoners een goed moment om heel de kraan dicht te draaien. Het NAM heeft toch een verzoek ingediend bij ministerie van Klimaat en Groene Groei om de kraan nog open te houden tot 2032.

Al sinds 2017 is Erik de Graaf met de actiegroep Warffum Alert bezig om de gaskraan in hun dorp te sluiten. Het winningsplan in hun dorp loopt tot 31 december dit jaar, maar de NAM heeft eerder een verzoek ingediend om dit plan te verlengen naar 2032.

"Dat betekent dat ze dan nog 8 jaar open blijven. We zijn bang dat dit ervoor gaat zorgen dat er extra bodemdaling komt en de kans op kleine aardbevingen wordt vergroot", zegt De Graaf.

De actiegroep heeft daarom een brief geschreven aan minister van Klimaat en Groene Groei Sophie Hermans. "We willen de situatie van Warffum uitleggen en waarom we zeggen dat het gasveld dicht moet. De minister is namelijk net nieuw op deze functie en we willen haar het volledige verhaal laten zien." Ze hopen hiermee dat er goed gekeken wordt naar het nieuwe winningsplan van de NAM en hun punten meegenomen worden.

Bijna niet voelbare bevingen

Volgens De Graaf verdienen de inwoners veiligheid, zekerheid en rust. "Er is genoeg schade aan huizen door de aardbevingen. Daar kunnen we niet nog 8 jaar aan toevoegen." Maar het is de vraag of het zo'n groot verschil maakt als de gaskraan open blijft, zegt KNMI-seismoloog Läslo Evers. "De aardbevingen die uit dit gasveld komen zijn minimaal geweest en bijna niet voelbaar", legt hij uit aan Hart van Nederland.

Dat het dorp van de gaswinning wil, kan Cynthia Heijne, woordvoerder Staatstoezicht op de Mijnen, goed begrijpen. Maar volgens haar zal de veiligheid daardoor niet perse verbeterd worden. "De grootste winst is al behaald door het Groningerveld te sluiten. De veiligheid zal niet verbeteren als het Warffum-veld zal sluiten."

Maar volgens De Graaf is het genoeg geweest. "Er is genoeg ellende geweest de afgelopen tijd. De nabevingen zullen nog jaren doorgaan maar het is genoeg nu."