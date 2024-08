Aardbeving in Groningen, epicentrum bij dorp Kantens

In Groningen heeft vrijdagavond een aardbeving plaatsgevonden. Die had volgens een eerste meting een kracht van 1.9, meldt het KNMI. Het epicentrum lag bij het dorp Kantens in de gemeente Het Hogeland.

De beving vond rond 20.00 uur plaats. Op X zegt een vrouw uit de omgeving van het nabijgelegen gehucht Doodstil de beving te hebben gevoeld. Volgens haar ging het om een "flinke dreun en beweging in huis".

De bevingen in Groningen hangen samen met de decennialange gaswinning in de regio.

ANP