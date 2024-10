Energierekening kan in 2030 honderden euro's hoger uitvallen: dit is waarom

Energieleverancier Essent waarschuwt dat de energieprijzen tegen 2030 fors kunnen stijgen, mogelijk tot wel honderden euro's per huishouden. Dit komt door diverse maatregelen rondom de verduurzaming van de energievoorziening. Essent-topvrouw Resi Becker uitte haar zorgen over de impact hiervan op huishoudens met lage inkomens. "We moeten de groeiende ongelijkheid door de energietransitie stoppen," zegt Becker.

Volgens Essent lopen vooral huurders van corporatiewoningen risico, omdat zij geen invloed hebben op verduurzaming van hun woning, zoals het isoleren of installeren van zonnepanelen. Door stijgende kosten, zoals een CO2-heffing voor energieleveranciers en de verplichting om groen gas bij te mengen, vreest Essent dat de gasrekening in 2030 mogelijk 400 euro hoger kan uitvallen.

Sinds begin dit jaar kunnen h uishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening weer een beroep doen op het Tijdelijk Noodfonds Energie. Dat zie je in de video bovenaan.

Onderzoek door CE Delft laat zien dat deze verhoging kan variëren afhankelijk van de ontwikkeling van gasprijzen. In het beste geval zou de stijging beperkt blijven tot enkele tientjes.

Uitbreiding Noodfonds Energie

Essent pleit ervoor om het Noodfonds Energie, dat is opgezet om huishoudens te helpen met hoge energierekeningen, uit te breiden. "Het fonds is het enige effectieve instrument dat een hoog energieverbruik koppelt aan het inkomen," aldus Becker. Het energiebedrijf dringt erop aan om kwetsbare huishoudens financieel te ondersteunen bij het gasvrij maken van hun woning.

