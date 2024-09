Bij extreme kou komende winter nog steeds kans op gastekort

Komende winter kan alleen bij een extreme kou en minder gasaanvoer nog een tekort ontstaan. Voor de jaren daarna is de kans volgens minister Sophie Hermans helemaal minimaal. Dankzij meer gasopslag, stabiele import en energiebesparing is de gasvoorziening in Nederland flink verbeterd.

Sinds de oorlog in Oekraïne (2022) is Nederland bijna volledig gestopt met Russisch gas en door de sluiting van het Groningenveld is de binnenlandse productie flink afgenomen. Toch is Nederland beter bestand tegen schokken op de internationale gasmarkt. De import is stabiel, er is meer opslagcapaciteit en door energiebesparing daalt de vraag.

Het is deze week een jaar geleden dat Nederland is gestopt met de gaswinning in Groningen:

1:24 Gaswinning Groningen stopt per 1 oktober: 'Bron van alle ellende gaat dicht'

Nieuwe gasjaar

Nederland start het nieuwe gasjaar met opslagen die voor meer dan 90 procent gevuld zijn. Ook in omringende landen zijn de voorraden op peil dankzij Europese afspraken. Gasunie Transport Services (GTS) benadrukt dat zolang er geen extreem koude winter is, er geen problemen worden verwacht. Wel blijft een goed gevulde voorraad essentieel om problemen te voorkomen.

Lees ook: Met deze tips voor je verwarming kun je enorm besparen op je energierekening

Met het sluiten van Groningen is Nederland steeds afhankelijker van gasimport en goed functionerende Europese markten. GTS wijst op het belang van voldoende gasopslag, goede verbindingen met buurlanden en diversificatie van de gasleveranciers om de leveringszekerheid de komende jaren te waarborgen.

Hart van Nederland/ANP