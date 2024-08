Europese gasprijzen op hoogste niveau dit jaar door spanningen Oekraïne

De Europese gasprijzen zijn woensdag gestegen naar het hoogste niveau van 2024. Dit gebeurde nadat Oekraïne een belangrijk doorvoerpunt voor gas bij de grensstad Soedzja in Rusland zou hebben ingenomen.

Dit bericht veroorzaakte zorgen over de aanvoer van Russisch gas naar Europa. Het doorvoerpunt bij Soedzja is het enige overgebleven doorgangspunt voor gas vanuit Rusland.

Hoewel persbureau Bloomberg de inname door Oekraïne niet kon verifiëren, steeg de gasprijs op de Amsterdamse gasbeurs met 4,9 procent tot 38,55 euro per megawattuur. Dit is de hoogste prijs sinds december vorig jaar. Het is nog wel fors lager dan augustus 2022, toen lag de prijs per megawattuur op 337,53 euro.

Normale gasaanvoer ondanks spanningen

De Oekraïense beheerder van het gasnet meldde in zijn dagelijkse update dat de gasaanvoer donderdag op een normaal niveau lijkt te liggen. Ook het Russische staatsgasbedrijf Gazprom bevestigde dat de toevoer woensdag op het gebruikelijke niveau lag.

ANP