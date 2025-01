Gasvoorraden veel minder dan vorig jaar: wat betekent dit voor de winter?

De gasvoorraden in Europa slinken snel door het stijgende energieverbruik voor verwarming tijdens het koude winterweer. Volgens persbureau Bloomberg zijn de voorraden momenteel iets meer dan 70 procent gevuld, terwijl dat rond dezelfde tijd vorig jaar nog circa 86 procent was.

Europa ervaart hiermee de snelste daling van gasvoorraden in jaren. Hoewel het onwaarschijnlijk is dat Europa deze winter zonder gas komt te zitten, kan het een uitdaging worden om de voorraden tijdig aan te vullen voor het volgende stookseizoen. De komende weken zullen de voorraden naar verwachting verder afnemen door kouder weer in het noordwesten van Europa.

In 2023 stopte de gaswinning in Groningen, bewoners van die plaats waren daar toen heel blij mee. Die beelden zie je bovenaan dit artikel.

Rusland en Oekraïne

De Europese gasprijs bevindt zich op het hoogste niveau in een jaar. Op de gasbeurs in Amsterdam ligt de prijs momenteel rond de 48,50 euro per megawattuur. Deze stijging komt onder andere door het stopzetten van Russische gasleveringen via Oekraïne op nieuwjaarsdag. Deze route was goed voor ongeveer 5 procent van de Europese gasvraag.

Daarnaast zijn de gasprijzen gevoelig voor verstoringen bij leveringen uit Noorwegen, zoals door onderhoudswerkzaamheden aan installaties. Noorwegen is nu de belangrijkste gasleverancier van Europa. Ook wordt veel vloeibaar aardgas (LNG) geïmporteerd, voornamelijk uit de Verenigde Staten en het Midden-Oosten, om het tekort te compenseren.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP