Gasprijs stijgt naar hoogste niveau in ruim een jaar tijd

De Europese gasprijs is donderdag gestegen naar het hoogste niveau in meer dan een jaar. Dit komt doordat Rusland sinds nieuwjaarsdag geen gas meer via Oekraïne levert. De overeenkomst tussen de Russische en Oekraïense staatsenergiebedrijven liep tijdens de jaarwisseling af. Hiermee valt een belangrijke leveringsbron, goed voor 5 procent van de Europese gasvraag, weg.

Op de gasbeurs in Amsterdam steeg de prijs voor gas met levering in februari donderdagochtend kortstondig naar 51 euro per megawattuur, het hoogste niveau sinds oktober 2023. Op oudejaarsdag bereikte de prijs al 50 euro, vooruitlopend op het wegvallen van de Russische leveringen. Tegen het einde van de ochtend zakte de prijs iets terug naar ruim 49 euro.

Lees ook: Met deze tips voor je verwarming kun je enorm besparen op je energierekening

Winterkou en gevolgen voor Europa

Met het koude winterweer op komst groeit de vraag naar gas, terwijl de voorraad snel slinkt. In Slowakije, een van de zwaarst getroffen landen, kunnen de temperaturen dalen tot min 7 graden. Premier Robert Fico waarschuwde voor "drastische gevolgen" en benadrukte dat zijn land honderden miljoenen euro's misloopt door het wegvallen van de gasdoorvoer vanuit Oekraïne. Ook verwacht hij dat de Europese energieprijzen verder zullen stijgen.

Hoewel de Europese Commissie aangeeft dat er voldoende alternatieve routes zijn om gas naar Europa te transporteren, blijft het een uitdaging om de voorraden aan te vullen. Door het koude weer raken de gasvoorraden in Europa in het snelste tempo op sinds 2021. Analist Arne Lohmann Rasmussen waarschuwt: "Er is een toenemend risico dat de EU de winter verlaat met een lage gasvoorraad, waardoor het duurder wordt om deze aan te vullen."

Hart van Nederland/ANP