Gasprijs piekt door kou en spanningen: stijgende energiekosten op komst

De gasprijs op de Nederlandse groothandelsmarkt is maandag met ruim een procent gestegen en heeft daarmee het hoogste niveau sinds november vorig jaar bereikt. Handelaren betalen nu meer dan 46,55 euro per megawattuur, een verdubbeling ten opzichte van februari van dit jaar.

Volgens experts is de prijsstijging deels te wijten aan de verwachte koude temperaturen in Nederland en de rest van Europa. Daarnaast zorgen geopolitieke spanningen, zoals een mogelijk Russisch tegenoffensief in de regio Koersk, voor onzekerheid op de gasmarkt, aldus experts van Vattenfall. In deze Russische regio, waar Oekraïne eerder dit jaar een inval deed, bevindt zich een belangrijke gascentrale.

De inflatiecrisis heeft veel Nederlanders blijvend doen nadenken over hun energieverbruik. Uit onderzoek onder het Hart van Nederland-panel blijkt dat meer dan de helft van de respondenten hun verwarming lager houdt om kosten te besparen. Wat dat voor gevolgen heeft, zie je in de video hierboven.

De huidige gasprijs is pakweg het dubbele van de prijs halverwege februari, toen deze rond de 23 euro per megawattuur lag. De stijging heeft directe gevolgen voor huishoudens, aangezien energieleveranciers hun tarieven baseren op deze groothandelsprijzen. Uit cijfers van Energie Vergelijk blijkt dat de gemiddelde gasprijs in november 2024 inmiddels 1,295 euro per kubieke meter bedraagt.

Toch is er volgens experts nog geen reden voor paniek. Hoewel de gasprijzen stijgen, liggen ze nog altijd onder het gemiddelde niveau van vorig jaar. In de herfst van 2022 piekte de prijs zelfs op ruim 339 euro per megawattuur, bijna vier keer zoveel als nu. Op dat niveau zitten we momenteel dus nog zeker niet.

De gasvoorraden in Europa zijn momenteel over het algemeen goed gevuld, met een gemiddelde vulgraad van 93 procent. Dat is echter lager dan normaal voor deze tijd van het jaar. Ter vergelijking: vorig jaar rond deze tijd waren de gasvoorraden vrijwel volledig gevuld. De Nederlandse gasvoorraden zijn de afgelopen weken zelfs aanzienlijk geslonken. Door de grote vraag vanuit de energiesector, mede door een gebrek aan zon- en windenergie, ligt de vulgraad in Nederland op minder dan 83 procent, fors minder dan in de afgelopen twee jaar.