Is een goedkope verzekering echt voordelig of uiteindelijk duurder?

Ook dit jaar staat iedere Nederlander weer voor de jaarlijkse keuze: welke zorgverzekering neem ik? Elke polis heeft z'n voor- en nadelen, zelfs binnen dezelfde verzekeringsconcerns. Vaak is het verleidelijk om voor de goedkoopste polis te gaan, zeker nu de prijzen wéér stijgen. Maar is het ook echt voordeliger of ben je uiteindelijk duurder uit?

Het leven is voor veel mensen tegenwoordig al duur genoeg. Ook dit jaar zijn de gemiddelde premies weer gestegen waardoor de maandelijkse lasten ook hoger worden. Voor sommige mensen is het dan ook verleidelijk om te gaan voor een goedkopere polis. Dat is vaak een goede keuze, want de verschillen tussen polissen zijn meestal minimaal.

Goedkoper

Veel verzekeringsconcerns bieden een goedkopere variant aan. De zorginkoop die ze daarvoor doen is gelijk aan die van de duurdere varianten van hetzelfde concern. Kies je voor een goedkopere natura-polis? Dan worden gecontracteerde zorgverleners volledig vergoed. Is er geen contract? Dan moet je meestal een deel zelf betalen.

"Deze scherp geprijsde natura-verzekeringen doen het altijd goed in onze vergelijkingen. Als we kijken naar prijs én kwaliteit komen deze polissen als beste uit de bus", stelt expert zorgverzekeringen Mirjam Prins van Independer. De verzekerde zorg is bij alle basiszorgverzekeringen hetzelfde, oftewel hetzelfde basispakket. "Dat wordt door de overheid vastgesteld, dus dat ligt vast."

Lees ook: Zo veel betaal je bij jouw verzekeraar in 2025

Ze benadrukt dat veel mensen goedkoper uit zouden zijn, als ze iets meer onderzoek zouden doen naar de opties. Zo becijferde de NZa en de ACM vorig jaar dat ruim 8,7 miljoen premiebetalers een basispolis hebben waarvoor een goedkoper, (bijna) gelijk alternatief bestaat. Dat is ruim 61 procent van alle premiebetalers. Gemiddeld betalen mensen in deze groep 103 euro per jaar méér dan wanneer zij de goedkoopste polis in het cluster hadden gekozen.

Waar moet je op letten?

Het kan dus lonen om op zoek te gaan naar een scherper geprijsde polis. Maar dan is goed leeswerk van belang. Het kan per zorgverzekeraar verschillen met welke zorgverleners er wel en geen contract wordt gesloten. Maar wees gerust: vrijwel alle verzekeraars sluiten contracten af met alle ziekenhuizen in ons land, zelfs de goedkoopste zorgverzekering van 2025 doet dit.

Voor behandelaren en therapeuten buiten het ziekenhuis worden ook veel contracten afgesloten. En dat moet ook, want zorgverzekeraars hebben zorgplicht: ze moeten ervoor zorgen dat hun verzekerden toegang hebben tot de zorg die zij nodig hebben.

Controleer daarom goed of de zorgverlener waar je naartoe wil gaan, een contract heeft met de zorgverzekeraar waar je je bij wilt aansluiten. Dit kun je nakijken op de website van de partij waar je de verzekering afsluit. Let ook op dat sommige verzekeraars – vaak de voordeligere – uitsluitend digitale contactmogelijkheden bieden.