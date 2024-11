Zo veel betaal je bij jouw verzekeraar in 2025

De zorgpremies voor 2025 zijn bekendgemaakt. Dat betekent dat je kunt bepalen welke polis je voor volgend jaar gaat kiezen. Maar waar moet je op letten en welke zorgverzekering is het goedkoopst? Dat hebben wij voor je uitgezocht.

De keuze voor een bepaald type zorgverzekering is voor iedereen anders. De polis die je in 2024 hebt gekozen, past misschien niet meer bij de zorgbehoefte die je volgend jaar hebt. Dit hangt onder andere af van wat je zorgkosten in 2025 worden. Het is daarom slim om te kijken welk type zorgpolis bij je past en welke verzekeraar welke premie vraagt.

Welke soorten zorgpolissen zijn er en welke past bij mij?

Natura: Bij deze polis betaalt je zorgverzekeraar direct de zorgkosten en wordt de zorg alleen volledig vergoed wanneer je zorgverlener een contract heeft met de zorgverzekeraar. Ga je dus naar een zorgverlener die niet onder contract staat? Dan moet je een deel van de rekening zelf betalen. Check bij het kiezen van deze verzekering dus altijd bij je verzekeraar of er een contract is met een zorgverlener.

Restitutie: Bij deze verzekering betaalt de patiënt zelf de zorg en wordt de rekening doorgestuurd naar de verzekeraar. Deze betaalt dan de kosten terug wanneer volgens de verzekeraar de kosten redelijk en passend zijn.

Combinatie: Zoals de naam al zegt is dit een combinatie van twee premies: natura en restitutie. Wanneer je deze kiest, kun je vaak zelf kiezen naar welke zorgverlener je gaat. Wanneer deze een contract heeft met je zorgverzekeraar wordt alles vergoed. Als dit niet het geval is, wordt alles tot het 'normale' bedrag vergoed.

Budget: Deze lijkt erg op een naturapolis, maar is een stuk beperkter. De zorgverzekeraar waarbij je de polis afsluit, heeft namelijk met minder zorgverleners afspraken gemaakt waardoor je op minder plekken verzekerd bent. Daardoor is de premie die je betaalt wel lager, maar zijn de kosten hoger als je ergens naartoe gaat waar je niet verzekerd bent.

Hoeveel zorgpremie betaal ik waar?

Er zijn ontzettend veel zorgverzekeraars in Nederland, en elke verzekeraar heeft weer een eigen polis en premie. Let op dat je verder kijkt dan het maandelijkse bedrag dat je betaalt, dat zegt namelijk niet altijd alles. Een zorgpremie kan bij de ene verzekeraar lager zijn, maar dat kan ook betekenen dat je minder goede dekking hebt. Kijk daarom naast de kosten die je maakt ook naar hoe veel de verzekering dekt.

Deze tabel kijkt naar het aanbod van de vier grootste verzekeringsmaatschappijen en de verzekeraars die onder die naam vallen. Dit zijn Achmea, CZ, VGZ en Menzis.

Zorgverzekeraar Natura Restitutie Combinatie Budget Anderzorg n.v.t. n.v.t. 152,25 n.v.t. CZ 159,99 n.v.t. 177,50 n.v.t. De Friesland 156,25 n.v.t. n.v.t. n.v.t. FBTO 156,25 n.v.t. 164,95 n.v.t. Interpolis 156,25 n.v.t. n.v.t. n.v.t. IZA door VGZ 156,70 n.v.t. 160,95 n.v.t. IZZ door VGZ 157,30 n.v.t. 171,65 n.v.t. Menzis 156,25 n.v.t. 173,50 n.v.t. OHRA n.v.t. n.v.t. 159,95 n.v.t. Umc 153,95 n.v.t. 160,95 n.v.t. UnitedConsumers 157,30 n.v.t. 171,65 n.v.t. Unive 157,70 n.v.t. 173,20 n.v.t. VGZ 157,30 n.v.t. 171,65 n.v.t. Vink Vink Menzis n.v.t. n.v.t. 141,40 n.v.t. ZEKUR 157,70 n.v.t. 173,20 n.v.t. Zilveren Kruis 156,25 n.v.t. 172,75 149,50