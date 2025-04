Ans (77) overleed na beroving en aanrijding, OM eist 11 jaar cel tegen Hamse D. (44)

De 77-jarige Ans uit Den Haag raakte zwaargewond nadat ze in augustus 2023 werd beroofd van haar tas en vervolgens werd aangereden door de dader. Ze belandde in het ziekenhuis. In januari 2024 overleed ze. Ze had ademhalingsproblemen, die volgens haar familie een gevolg waren van de overval. Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag voor de rechtbank in Den Haag 11 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 44-jarige verdachte Hamse D..

D. zegt het helemaal niet door te hebben gehad dat hij Ans had aangereden. "Ik kon niet plaatsen waar ik nou precies overheen had gereden op dat moment", zei de verdachte dinsdag in de rechtbank.

De 77-jarige vrouw werd op 16 augustus vorig jaar beroofd van haar handtas bij het winkelcentrum De Savornin Lohmanplein. Ze sloeg alarm en ging voor de auto staan waarmee de tasjesdief wilde vluchten. De man raakte het slachtoffer waarop ze achterover viel, en gaf vervolgens gas waarbij hij over haar beide benen reed. De auto had hij de nacht ervoor gestolen.

De vrouw belandde na een verblijf in het ziekenhuis in een revalidatiecentrum. Ze overleed vorig jaar op 6 januari. Aanvankelijk ging de officier van justitie uit van een natuurlijk overlijden, maar op verzoek van de nabestaanden heeft het OM een forensisch arts aanvullend onderzoek laten doen.

Knik in de levenslijn

De arts sprak in een eerder rapport van een duidelijke "knik in de levenslijn" van de vrouw na de aanrijding. "Het risico op overlijden werd groter na de aanrijding, al is niet vast te stellen in welke mate de aanrijding heeft bijgedragen", zei het OM toen.

