Gasprijs op recordhoogte door voorspelde kou

De Europese gasprijs blijft stijgen door voorspellingen van kouder weer in Europa. Op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs steeg de prijs maandag met 2,6 procent tot ruim 48 euro per megawattuur. Vrijdag was ook al een stijging zichtbaar, wat de gasprijs nu op het hoogste niveau van dit jaar brengt.

Volgens Maxar Technologies, dat weersvoorspellingen met behulp van satellietmetingen uitvoert, wordt het volgende week kouder in West-Europa. Daarna zal de kou verder trekken naar andere delen van het continent. Dit zorgt naar verwachting voor een hoger gasverbruik, waardoor de Europese gasvoorraden sneller slinken. Momenteel zijn die nog voor 85 procent gevuld, wat minder is dan de 95 procent rond dezelfde tijd vorig jaar.

De inflatiecrisis heeft veel Nederlanders blijvend doen nadenken over hun energieverbruik. Uit onderzoek onder het Hart van Nederland-panel blijkt dat meer dan de helft van de respondenten hun verwarming lager houdt om kosten te besparen. Wat dat voor gevolgen heeft, zie je in de video hierboven.

Lage gasvoorraden

De situatie roept zorgen op, omdat vanaf begin volgend jaar geen Russisch gas meer via Oekraïne naar Europa stroomt. Hierdoor moet Europa meer gas importeren uit andere delen van de wereld, wat de prijzen verder onder druk kan zetten. Lage gasvoorraden aan het einde van de winter maken het bovendien lastig om voldoende reserves aan te vullen voor de volgende winter.

Hart van Nederland/ANP