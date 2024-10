Na drama in Groningen vreest Friesland nu voor meer gaswinning

De puinhopen van de gaswinning in Groningen zijn nog niet opgeruimd of Friesland lijkt al de opvolger te worden met gaswinningsproblemen. Scheuren, droogte en zout grondwater, allemaal het gevolg van jarenlange zout- en gaswinning in de provincie. Minister Hermans moet binnenkort beslissen of er meer gas uit de bodem mag worden gehaald. Maar in Friesland willen ze juist af van de gaswinning.

De schade is op sommige plekken in Friesland al te zien, waaronder bij Tjeerd Jukema in Wijnaldum. Hij is bang dat de rest van het dorp ook schade zal gaan lijden als het niet stopt. De bodem bij hem is inmiddels dusdanig gezakt dat de drain in het water droog is komen te liggen. Zijn kuikenstal heeft diverse grote scheuren in de fundering en de bodem is zo erg verzilt dat er geen uien meer verbouwd kunnen worden. Allemaal gevolgen van de langdurige gas- en zoutwinning in Friesland, stelt hij.

Bekijk het hele verhaal met de zorgen die er leven in Friesland in de video bovenaan dit artikel.

Ook aan huizen en gebouwen in het gebied ontstaat schade. Renze Post is oud-raadslid van Harlingen wil dat het stopt. "Ik voel me nog steeds verantwoordelijk voor dat ik toen ja heb gezegd. Maarja ik kreeg toen informatie dat het hier niet zou zakken."

Zure toekomst?

Remco van Maurik, dagelijks bestuurder van Wetterskip Fryslân is bezorgd: "De bodem zakt door boren naar beneden. Op diverse plekken, momenteel vooral Veenweidegebied, mag de bodem niet verder zakken, dan wordt ons watersysteem geschaad. De peilen moeten daar echt weer omhoog, om verzilting en droogte te voorkomen."

"In Groningen ging mis en in Friesland gaat het ook mis als het zo doorgaat", stelt oud-raadslid Post. De minister van Klimaat, Sophie Hermans benadrukt dat het besluit voor verlenging alleen genomen wordt als het veilig kan.