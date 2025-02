Gas wordt duurder: forse prijsstijging verwacht in de zomer

Deze zomer en de daaropvolgende winter staat ons mogelijk weer een grote stijging in de gasprijzen te wachten. Het stookseizoen loopt eind maart af en dat is hét moment voor handelaren om de gasbergingen bij te vullen. De Nederlandse Gasunie is onzeker of de voorraden voor het najaar wel vol genoeg te krijgen zijn, meldt De Telegraaf.

Het gas wordt geborgen zodat de prijzen in de zomer laag blijven. In de winter, als de koers stijgt, wordt het weer verkocht. Het is dan ook opvallend dat de waarde deze zomer vermoedelijk een stuk hoger zal zijn dan in de komende winter.

Door de stijgende gasprijzen kiezen steeds meer Nederlanders de afgelopen jaren om warm te blijven op de ouderwetse manier, zoals in bovenstaande video te zien is.

Vrije markt deinst achteruit

Het is aan de spelers op de vrije markt, de energieleveranciers, om de hoeveelheden gas in de Nederlandse voorraad op peil te houden. Maar wegens de hoge inkoopprijs van gas deze zomer blijven zij daarin naar verwachting terughoudend. "Tenzij de overheid betaalt", zegt zegt Jilles van den Beukel, energie-analist bij kenniscentrum HCSS tegen De Telegraaf.

Maar die bemoeienis van de overheid met de vrije markt kan op zijn beurt weer leiden tot problemen in de toekomst. "Dat kan op termijn een prijsopdrijvend effect hebben. Dan voelen mensen dat in hun portemonnee”, aldus Van den Beukel.

Feit is in ieder geval dat onvoldoende aanvulling van de reserves in de zomerperiode problemen kan veroorzaken in de winter. Een woordvoerder van de Gasunie meldt aan de krant dat de organisatie een marge heeft van 59 procent vulling van het voorraadpeil. Pas als Nederland op 1 september onder die marge blijkt te zitten, wordt volgens haar gekeken of extra aanvulling nodig is.

Veranderende gaswinning

De tijd dat er nog geen kopzorgen waren over de voorraden ligt al even achter ons. Gas uit Rusland is niet meer vanzelfsprekend en het Groningerveld is gesloten. "De markt is soms onvoorspelbaar, geopolitieke situaties zijn van invloed op de handel en prijzen en die bepalen indirect hoe de gasbergingen gevuld worden", zegt de woordvoerder tegen De Telegraaf.

De stijging van de gasprijzen is dan ook al aangevangen. De Europese gasprijzen bereikten vorige week maandag het hoogste niveau in twee jaar tijd, meldt Pricewise. Daar komt bij dat de gasprijs ook een vinger in de prijspeil-pap van stroom heeft, vooral tijdens periodes met weinig zon en wind. Dan moet er worden gecompenseerd voor de energie die windmolens en zonnepanelen niet kunnen opwekken.

De oorzaak van de gebrekkige voorraadvulling is dus de flinke stijging van de groothandelsgasprijzen, de schommelende inkoopmarkten en het hogere gasverbruik tijdens de koude winterweken. Het staartje van de winter heeft de reeds schaarser wordende voorraden dus nog verder geplunderd. In combinatie met de verdrievoudigde energiebelasting het afgelopen decennium, hangt er voorlopig dus nog een riant prijskaartje aan gasverbruik.