Nederland belooft Oekraïne nog niks: 'Eerst alle landen 2 procent naar defensie'

Nederland heeft geen concrete toezeggingen gedaan tijdens de top zondag in Londen, zei minister-president Dick Schoof na afloop. "Ik heb geen concrete bedragen genoemd, geen concrete toezeggingen gedaan."

Doel van de top was om de positie van Oekraïne te versterken en Rusland economisch en militair verder onder druk te zetten. Ook werd gesproken over het versterken van de Europese defensie. Verscheidene landen kondigden volgens NAVO-topman Mark Rutte tijdens de top extra investeringen in defensie aan.

Volgens Schoof is het "onvermijdelijk" dat ook Nederland daarover gaat praten. Daarover zal de komende tijd in het kabinet en in de Kamer worden gesproken. "Maar de echte besluitvorming vindt plaats bij de NAVO-top", aldus de premier. Die top vindt eind juni plaats.

Defensiebudget

Het is vooral belangrijk dat alle NAVO-lidstaten eerst voldoen aan de norm om 2 procent van het bruto binnenlands product uit te geven aan defensie, aldus Schoof. "Dat is de eerste stap. Zorgen dat alle landen op die 2 procent zitten, dan maak je al heel veel geld vrij voor de Europese defensie. Vervolgens met elkaar een discussie aangaan op basis van wat hebben we nodig."

Onder de aanwezigen waren de leiders van meer dan tien Europese landen. Ook Turkije en Canada waren vertegenwoordigd, net als secretaris-generaal van de NAVO Mark Rutte, voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en voorzitter van de Europese Raad António Costa.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP