Brekelmans: Oekraïne moet perspectief houden op EU- en NAVO-lidmaatschap

Oekraïne moet de deur openhouden naar zowel de NAVO als de Europese Unie. Dat stelt minister van Defensie Ruben Brekelmans (VVD) in een toespraak ter gelegenheid van de herdenking van drie jaar oorlog in Oekraïne na de Russische inval. In zijn speech in Amsterdam uitte hij scherpe kritiek op Rusland, de houding van de Amerikaanse president Trump en minister Faber.

"We mogen Oekraïne het perspectief op een betere toekomst niet afnemen", zei Brekelmans. Volgens hem is de Russische president Vladimir Poetin vastberaden om Oekraïne buiten de NAVO te houden en krijgt hij daarbij mogelijk steun van de nieuwe Amerikaanse regering. Brekelmans benadrukte dat onderhandelen met Poetin geen teken van kracht is. "Sommige mensen denken dat je sterk bent als je met een dictator praat, maar je bent pas sterk als je opstaat tegen een dictator, zoals Oekraïne al drie jaar doet."

De VVD-bewindsman benadrukte nogmaals het belang van feiten. "Poetin is een dictator, Zelensky is een democratisch gekozen leider. Rusland is de agressor en heeft Oekraïne zonder enige reden binnengevallen. Oorlogsmisdaden worden dagelijks gepleegd door Rusland. Oekraïne heeft het volste recht om zich te verdedigen."

Kritiek op minister Faber

Opvallend genoeg was Brekelmans niet alleen kritisch op buitenlandse leiders. Binnen het eigen kabinet werden namelijk ook omstreden uitspraken gedaan over Oekraïne. PVV-minister Marjolein Faber (Asiel) beweerde vlak voor de ministerraad dat president Zelensky "niet democratisch gekozen" zou zijn. Die uitspraak sloot aan bij Russische propaganda die de afgelopen week ook door de Amerikaanse oud-president Donald Trump werd verspreid.

Na afloop van de ministerraad kwam Faber terug op haar woorden. Ze sprak van een "misverstand", maar volgens Haagse bronnen gebeurde dat pas na een scherpe terechtwijzing door Brekelmans. Haar opmerking zorgde voor verbazing en bezorgdheid in zowel de oppositie als binnen de coalitiepartijen VVD en NSC.

ANP