Faber komt terug op omstreden uitspraken over Zelensky, meerdere partijen verontrust

Asielminister Marjolein Faber (PVV) heeft zich vrijdag gecorrigeerd na haar eerdere uitspraak dat de Oekraïense president Volodymyr Zelensky "niet democratisch is gekozen". De opmerking, gedaan voorafgaand aan de ministerraad, zorgde voor veel ophef binnen en buiten de politiek. VVD-minister Ruben Brekelmans (Defensie) sprak haar hier direct op aan, en meerdere partijen uitten hun zorgen.

Faber maakte haar omstreden opmerking in een interview met verslaggever Jaïr Ferwerda, waarin zij reageerde op uitspraken van de Amerikaanse oud-president Donald Trump over de oorlog in Oekraïne. Trump noemde Zelensky een dictator en beweerde dat Oekraïne zelf de oorlog met Rusland was begonnen. Trumps uitspraken werden zelfs door zijn oud-vice-president weerlegd, te zien in bovenstaande video.

Dat Faber het frame van Trump leek over te nemen kwam haar meteen op een tik op de vingers van haar collega, minister Brekelmans te staan. Volgens bronnen sprak hij haar aan op haar uitspraak, en later op de dag nam ze haar woorden terug en erkende ze haar fout: "Het is zo: hij was democratisch gekozen en dat had ik moeten weten." Op X benadrukt ze dat haar eerdere opmerking een misverstand was. "Ik twijfel absoluut niet aan het mandaat van Zelensky," schrijft ze. Ze voegt eraan toe dat haar constatering over het uitstellen van de Oekraïense verkiezingen "onvolledig" was, omdat dit het gevolg is van de oorlog.

Fel protest van VVD en andere partijen

De reactie op Fabers uitspraken bleef niet uit. VVD-leider Dilan Yeşilgöz noemde het "uitermate verontrustend" dat een Nederlandse minister "Russische propaganda verspreidt". Ze schreef op X: "Niet meer dan terecht dat ze haar woorden heeft ingeslikt. Dit soort onzin is niet acceptabel."

Ook uit de oppositie klinkt kritiek naar aanleiding van de uitspraken van Faber. "Hoelang blijft het voor VVD en NSC acceptabel dat zij in het kabinet zit?", vraagt Rob Jetten van D66 zich af. Leider Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA hoort "de leugens van Poetin uit de mond van een Nederlandse minister". "Verdeeldheid in het kabinet, nu ons land juist eenheid dringend nodig heeft", voegt hij daaraan toe.

Premier Dick Schoof reageerde vrijdag voorzichtiger en hield zich grotendeels op de vlakte. Hij stelde in een persconferentie kort en krachtig dat "Zelensky een verkozen president is".

Hart van Nederland/ANP