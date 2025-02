Faber over uitgeprocedeerd Oezbeeks gezin: 'Ze komen vanzelf wel een keer uit die kerk'

Het uitgeprocedeerde Oezbeekse gezin Babayants krijgt al maandenlang kerkasiel in Kampen. Volgens asielminister Faber zal dat echter niet lang meer duren. "Ze komen vanzelf een keer uit die kerk. Er is nog nooit iemand in een kerk gebleven. Ik wacht wel totdat ze er een keer uitkomen," zei de minister vrijdagochtend bij de inloop van de ministerraad.

"We kunnen niet de hele wereld opvangen, dus we moeten gewoon grenzen stellen," zei de minister ook. Bekijk in de video hierboven het hele interview.

De familie kan in de kerk blijven, omdat de overheid volgens de Nederlandse wet geen kerkdiensten mag onderbreken. Daarom wordt er 24 uur per dag gezongen, gebeden en gelezen, zodat vader en moeder Babayants met hun vier kinderen niet kunnen worden uitgezet.

Wat is kerkasiel? Kerkasiel mag sommigen wellicht vreemd in de oren klinken, het is al een oud fenomeen dat enigszins in onbruik is geraakt. Tussen 1978 en 2000 werd in Nederland bij elkaar nog 52 keer kerkasiel verleend. Sinds 2000 wordt het nog sporadisch aangeboden. Ons land werd wereldnieuws in 2019 toen in de Bethelkerk in Den Haag een 97 dagen durende kerkdienst ten einde kwam om de Armeense familie Tamrazyan te beschermen. En met succes: de familie mocht blijven.

Het gezin Babayants, bestaande uit vader, moeder en hun vier kinderen Aleksa (2), Amelia (10), Ariana (13) en Aram (20), woont al tien jaar in Nederland. Maar omdat de regering van mening is dat Oezbekistan veilig is, krijgt de familie geen verblijfsvergunning. Dat stuit veel mensen tegen de borst, waaronder de kerkenraad van de protestantse wijkgemeente Open Hof. Uit pure naastenliefde maken zij gebruik van hun recht om vluchtelingen op te vangen via kerkasiel.

Ze voelen zich veilig, maar het duurt lang

Volgens de woordvoerder van de familie gaat het goed met hen. "Het gaat gezien de omstandigheden goed met de familie. Zij komen de kerk niet uit. Het gezin voelt zich veilig maar het duurt wel lang. De kinderen krijgen materiaal vanuit school en hebben contact met docenten."