Uitgeprocedeerd Oezbeeks gezin krijgt kerkasiel: Babayants worden opgevangen door kerk in Kampen

Het uitgeprocedeerde Oezbeekse gezin Babayants dat in Kampen sinds donderdag kerkasiel krijgt aangeboden, blijft daar nog minstens weken veilig zitten. Omdat de overheid volgens de Nederlandse wet geen kerkdiensten mag onderbreken, wordt er 24 uur per dag gezongen, gebeden en gelezen zodat vader en moeder Babayants met hun vier kinderen niet kunnen worden uitgezet.

"Wij gaan daarmee door, we hebben net de roosters voor de komende tijd gelegd", vertelt een gemeentelid van de kerk. "Er zijn al diverse belangstellenden geweest, mensen die hier voor de familie komen bidden. We doen wat we kunnen."

Het gezin Babayants met de kinderen Aleksa (2), Amelia (10), Ariana (13) en Aram (20) woont al 10 jaar in Nederland. Maar omdat de regering van mening is dat Oezbekistan veilig is, krijgt de familie geen verblijfsvergunning. Dat stuit veel mensen tegen de borst. Zo ook de kerkenraad van de protestantse wijkgemeente Open Hof. Uit pure naastenliefde maken zij nu gebruik van hun recht om vluchtelingen op te vangen door middel van het kerkasiel.

Gesprek

Of, zoals dominee Jager van Open Hof het verwoordt: "Wij willen het gezin bemoedigen, laten merken dat we er zijn als kerk en dat er een God is die geen mens laat vallen." De kerkenraad hoopt op korte termijn met de overheid in gesprek te kunnen gaan over het gezin.

Kerkasiel mag sommigen wellicht vreemd in de oren klinken, het is al een oud fenomeen dat enigszins in onbruik is geraakt. Tussen 1978 en 2000 werd in Nederland bij elkaar nog 52 keer kerkasiel verleend. Sinds 2000 wordt het nog sporadisch aangeboden. Ons land werd wereldnieuws in 2019 toen in de Bethelkerk in Den Haag een 97 dagen durende kerkdienst ten einde kwam om de Armeense familie Tamrazyan te beschermen. En met succes: de familie mocht blijven.