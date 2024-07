Familie Babayants wordt na 10 jaar uitgezet, vrienden 'laten het niet gebeuren'

Lees de gehele reactie van de Immigratie- en Naturalisatiedienst:

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beoordeelt alle aanvragen voor verblijf in Nederland. Dit doet de IND aan de hand van de toepasselijke wet- en regelgeving.

Aanvragers die hier op basis van het geldend toetsingskader voor in aanmerking komen krijgen een verblijfsvergunning. Zo niet, dan wordt een aanvraag afgewezen. De aanvrager kan dan naar de rechter gaan. Die beoordeelt of de IND een zorgvuldig en goed gemotiveerd besluit heeft genomen. Nadat de afwijzing definitief is geworden krijgen aanvragers de aanzegging Nederland te verlaten. Het komt regelmatig voor dat zij daar niet voor kiezen maar besluiten om nieuwe aanvragen in te dienen en na afwijzing daarvan weer beroep in te dienen bij de rechter. Dat kan ertoe leiden dat er veel tijd gemoeid is met procedures; tijd waarin kinderen inburgeren in Nederland.

Als aanvragers zelf niet aan hun vertrekplicht voldoen kunnen zij door de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) worden uitgezet. Soms worden aanvragers om de uitzetting mogelijk te maken dan in bewaring gesteld. Het komt ook voor dat pas een nieuwe asielaanvraag wordt ingediend nadat iemand is verteld dat hij of zij zal worden uitgezet. De IND moet dan beoordelen of er gewijzigde feiten of omstandigheden zijn en of die een reden vormen om de uitzetting achterwege telaten. Als de IND beslist dat de nieuwe aanvraag geen reden vormt om de uitzetting niet door te laten gaan kan de aanvrager nog een oordeel daarover vragen aan een rechter. De beslissing op dat verzoek mag worden afgewacht en vindt plaats in een spoedprocedure.